Следователи добились от фирмы из РТ погашения 78 млн рублей долга по налогам

Как было установлено следователями, в 2016-2018 годах компания ООО «Юникон» вносила в налоговые декларации ложные сведения, благодаря чему уклонилась за это время от выплаты налогов и пени на 78,8 млн рублей. Установить факт неуплаты удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников УЭБиПК МВД по РТ.

На руководство предприятия было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

После возбуждения дела руководители фирмы задолженность по налогам полностью погасили.

