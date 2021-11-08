news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
8 ноября 2021  12:38
Павел Климчак

Следователи добились, чтобы стройфирма из РТ погасила долг в 6 млн перед работниками

news_top_970_100

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах руководство ООО «АРМ-Строй» больше двух месяцев не выплачивало зарплату 45 работникам. Образовался долг по зарплате на сумму более 6 млн рублей. При этом руководство предприятие могло выплатить зарплату, однако деньги расходовались на другие цели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Во время расследования дела руководство предприятия погасило задолженность перед работниками, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#уголовное дело #долги по зарплате
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное