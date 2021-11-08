Следователи добились, чтобы стройфирма из РТ погасила долг в 6 млн перед работниками

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах руководство ООО «АРМ-Строй» больше двух месяцев не выплачивало зарплату 45 работникам. Образовался долг по зарплате на сумму более 6 млн рублей. При этом руководство предприятие могло выплатить зарплату, однако деньги расходовались на другие цели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Во время расследования дела руководство предприятия погасило задолженность перед работниками, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.