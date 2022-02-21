Следователи добились, чтобы сотрудникам стройфирмы в Казани выплатили зарплату

Сотрудники казанской компании «ЮнионСтрой Плюс» поблагодарили следователей за помощь в решении вопросов с задержкой зарплаты.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ, руководство компании два месяца не платило девяти рабочим зарплату. Долг по оплате труда превысил 550 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

После вмешательства следователей долг по зарплате был полностью погашен.