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Руc Тат
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Происшествия 4 марта 2023 12:29

Следователи добились, чтобы сотрудницам общепита в РТ выплатили долги по зарплате

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В Татарстане к следователям обратились 6 сотрудниц предприятия общественного питания. Они рассказали, что компания не заплатила им зарплату, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи обратились к руководству компании и объяснили, чем может грозить невыплата зарплаты. После этого директор полностью погасил долг перед сотрудниками в 450 тыс. рублей.

#долги по зарплате #следком рт
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