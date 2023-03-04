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Следователи добились, чтобы сотрудницам общепита в РТ выплатили долги по зарплате
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В Татарстане к следователям обратились 6 сотрудниц предприятия общественного питания. Они рассказали, что компания не заплатила им зарплату, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Следователи обратились к руководству компании и объяснили, чем может грозить невыплата зарплаты. После этого директор полностью погасил долг перед сотрудниками в 450 тыс. рублей.
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