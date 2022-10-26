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Происшествия
26 октября 2022  12:38
Полина Шевчук

Следователи добились, чтобы молокозавод из РТ погасил 2 млн долга по зарплате

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В Татарстане следователи добились, чтобы компании ООО «Милквиль» погасила перед 81 сотрудником долги по зарплате, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено, с ноября 2021 по март 2022 года руководство фирмы не платило зарплату рабочим. Долг по оплате труда превысил 2 мл рублей. При этом финансовая возможность выплачивать зарплату была.

Было возбуждено уголовное дело, во время расследования которого задолженность полностью погашена.
 

#долг по зарплате #следком рт
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