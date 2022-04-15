Следователи добились, чтобы компания из Татарстана выплатила налоги на 34 миллиона рублей

По версии следователей, в 2018-2020 годах один из сотрудников ООО «ГазКомплектСервис» вносил в налоговые декларации ложные сведения, благодаря чему компания уклонилась от налогов на сумму более 34 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от налогов». Противоправные действия установили сотрудники СУ СКР по РТ и УЭБ и ПК МВД по РТ.

Однако во время расследования дела руководство предприятия погасило долги по налогам, в связи с чем было решено прекратить уголовное преследование. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.