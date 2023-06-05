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Следователи добились, чтобы казанская компания выплатила 200 тысяч долга по зарплате
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Сотрудники следственного управления добились, чтобы казанская транспортная фирма выплатила долг работнику, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, и.о. директора в 2021 году более двух месяцев не платил зарплату одному из работников, из-за чего образовалась задолженность в размере 200 тысяч рублей.
Пока шло расследование, долг был полностью погашен, из-за чего было принято решение прекратить уголовное дело.
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