Следователи добились, чтобы казанская компания выплатила 200 тысяч долга по зарплате

Сотрудники следственного управления добились, чтобы казанская транспортная фирма выплатила долг работнику, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, и.о. директора в 2021 году более двух месяцев не платил зарплату одному из работников, из-за чего образовалась задолженность в размере 200 тысяч рублей.

Пока шло расследование, долг был полностью погашен, из-за чего было принято решение прекратить уголовное дело.