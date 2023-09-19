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Происшествия 19 сентября 2023 15:14

Следователи добились, чтобы казанская фирма выплатила работнице полумиллионный долг

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Следователи добились, чтобы казанская фирма погасила долг по зарплате перед работницей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Уголовное дело о невыплате заработной платы было возбуждено в отношении ООО «Армада». По версии следствия, с марта 2021 года по февраль 2022 года перед одной из работниц у фирмы образовалась задолженность на сумму более 596 тысяч рублей.

В процессе расследования долг был полностью погажен, было принято решение о прекращении уголовного дела.

#невыплата зарплаты
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