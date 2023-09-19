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Следователи добились, чтобы казанская фирма выплатила работнице полумиллионный долг
Следователи добились, чтобы казанская фирма погасила долг по зарплате перед работницей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Уголовное дело о невыплате заработной платы было возбуждено в отношении ООО «Армада». По версии следствия, с марта 2021 года по февраль 2022 года перед одной из работниц у фирмы образовалась задолженность на сумму более 596 тысяч рублей.
В процессе расследования долг был полностью погажен, было принято решение о прекращении уголовного дела.
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