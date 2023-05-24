Следователи добились, чтобы казанская фирма по демонтажу заплатила рабочим 189 тыс. долга

Следователи добились, чтобы казанская фирма, специализирующаяся на разборке и сносе зданий, выплатила рабочим долги по зарплате, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В процессе расследования уголовного дела, которое возбудили по факту невыплаты зарплаты, было установлено, что директор организации с октября по ноябрь 2021 годе не выплатил двум работникам 189 тысяч рублей.

Пока велось расследование, долг был полностью погашен, в связи с чем следователи рассматривают вопрос о прекращении уголовного дела.