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Происшествия
11 апреля 2022  14:50
Полина Шевчук

Следователи добились, чтобы фирма из РТ погасила полтора миллиона долга по зарплате

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Сотрудники следственного управления выяснили, что 6 сотрудникам предприятия ООО «АСЛ Холдинг» не выдавали зарплату с ноября 2020 по февраль 2021 года. Задолженность перед работниками превысила 1,5 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По факту невыплаты заработной платы было возбуждено уголовное дело, во время расследования которого компания полностью погасила задолженность перед сотрудниками. 
 

#долг по зарплате #следком рт
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