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Происшествия
4 мая 2022  12:35
Павел Климчак

Следователи арестовали счета компании из РТ, которая не оплатила налоги на 167 млн

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Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2017-2018 годах неустановленный сотрудник ООО «Дио-Логистик» вносил ложные сведения в налоговые деклараци о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом, компания уклонилась от налогов на сумму более 167 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от выплаты налогов». Следователи добились ареста расчетных счетов ООО «Дио-Логистик», а также счетов дочерней компании ООО «Дио Пласт». Во время обысков у руководства фирм обнаружили дорогостоящие автомобили стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Планируется также арестовать и их.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#налоги #уклонение от налогов
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