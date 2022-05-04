Следователи арестовали счета компании из РТ, которая не оплатила налоги на 167 млн

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2017-2018 годах неустановленный сотрудник ООО «Дио-Логистик» вносил ложные сведения в налоговые деклараци о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом, компания уклонилась от налогов на сумму более 167 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от выплаты налогов». Следователи добились ареста расчетных счетов ООО «Дио-Логистик», а также счетов дочерней компании ООО «Дио Пласт». Во время обысков у руководства фирм обнаружили дорогостоящие автомобили стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Планируется также арестовать и их.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.