Следователь, расследовавший дело Ильназа Галявиева, обвиняется в хищении вещдоков

Следователя по делу о стрельбе в школе в Казани, экс-полковника СКР Александра Избенко подозревают в хищении вещдоков из уголовных дел. Об этом сообщает «Ъ».

Ему вменяют 16 эпизодов хищения вещественных доказательств из четырех уголовных дел на сумму в сотни миллионов рублей, на которые он приобретал автомобили и недвижимость. Он оформлял их на свою гражданскую супругу Анну Марчук, тестя и других родственников. Потерпевшими по делу признаны полтора десятка физических и юридических лиц.

В сентябре прошлого года Избенко написал рапорт об увольнении из СКР и уехал под Донецк. Там он, отключив мобильный телефон, скрывался у родителей своей гражданской супруги Анны Марчук.

Одним из громких дел в биографии Александра Избенко было расследование в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего весной 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175. Жертвами убийцы, получившего по приговору пожизненный срок, стали семь детей и двое учителей.