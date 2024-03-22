Следком завершил следствие по делу Блиновских, им расширили обвинение

Следственный комитет завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены Блиновской и ее мужа Алексея. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Следственные действия завершены. Блиновской и ее супругу следствие расширило обвинение, увеличив размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Также обоим вменяется неуплата более 900 млн рублей налогов. Кроме того, блогер обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей», – указано в сообщении.

Напомним, блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. По данным СК России, «королева марафонов» за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.