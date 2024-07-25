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Следком займется незаконными торговыми точками мигрантов на проспекте Победы в Казани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения СМИ о проблеме нелегальных торговых точек, организованных мигрантами на проспекте Победы в Казани.
Согласно публикациям, каждое лето приезжие без необходимых разрешений и сертификатов качества продают горожанам скоропортящиеся продукты питания.
В связи с этим глава СК России дал указание руководителю Следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому провести тщательную процессуальную проверку данной ситуации. Бастрыкин потребовал предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Особое внимание будет уделено вопросу бездействия местных властей в отношении ликвидации незаконных торговых точек. Следователям предстоит выяснить причины, по которым не принимались меры для пресечения нелегальной деятельности.
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