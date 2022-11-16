Следком задержал экс-главу Минздрава Иркутской области за получение взятки в 7 млн рублей

Следователи задержали бывшего руководителя Министерства здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова, которого подозревают в получении крупной взятки.

По предварительным данным следствия, директор одной из коммерческих организаций и по совместительству близкий друг экс-главы Минздрава выступил посредником во взятке: он передал семь миллионов рублей Сандакову от руководителя еще одной коммерческой структуры за способствование в заключении госконтракта между Минздравом Иркутской области и их организацией на поставку эндоскопической системы стоимостью более 150 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи провели обыски в подразделениях Минздрава, коммерческих организациях и домах подозреваемых.

Задержанный Сандаков занимал пост главы Министерства здравоохранения Иркутской области до 30 декабря прошлого года. В скором времени ему изберут меру пресечения, сообщается в пресс-службе СКР.