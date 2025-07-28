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Происшествия 28 июля 2025 11:29

Следком возбудил дело на жительницу Казани за истязание маленьких сына и дочки

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Следователи возбудили уголовное дело после сообщений в соцсетях об избиении жительницей Казани своей пятилетней дочери и двухлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних», – указано в сообщении.

Доклад о ходе расследования обстоятельств истязания малолетних детей представят в центральный аппарат СК России.

#Уголовное дело #истязание малолетнего ребенка
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