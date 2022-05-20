Следком возбудил дело на ректора Пермского университета после нападения Бекмансурова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей Пермского госуниверситета (ПГНИУ) в связи с массовым расстрелом, который устроил в вузе первокурсник Тимур Бекмансуров, пишет «Коммерсант».

В деле фигурируют ректор университета Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь и зампред антикоррупционной комиссии Михаил Мухачев. Им вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Кроме того, по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) возбуждено уголовное дело в отношении Натальи Головановой. Газета предполагает, что речь идет о сотруднице Росгвардии.

Источники издания предполагают, что уголовное преследование связано с нарушениями в организации охраны, а также работе системы оповещения и управления эвакуацией на территории университетского кампуса.

Например, руководство университета потратило бюджетные средства на установку системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ), которая оказалась неработоспособной.

Кроме того, собеседники сообщили, что за несколько месяцев до трагедии в университете было ликвидировано структурное подразделение, которое отвечало за организацию охраны вуза.

В прошлом году 21 сентября первокурсник юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья в здании вуза. В результате погибли шесть человек, а 23 получили огнестрельные ранения. Бекмансурова выстрелами из пистолета обезвредил сотрудник полиции Константин Калинин.