Следком РТ: За 10 лет по налоговым преступлениям возмещено более миллиарда рублей ущерба

Более миллиарда рублей было возмещено по налоговым преступлениям за 10 лет. Об этом на итоговой коллегии в Следкоме сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по РТ Марсель Дулкарнаев.

«Мы уделяем особое внимание выявлению и расследованию налоговых преступлений. Размер возмещенного ущерба с 2011 года составил беспрецедентную сумму – это свыше миллиарда рублей», – отметил Дулкарнаев.

Число выявленных налоговых преступлений в Татарстане выросло на 11%, добавил и.о. руководителя Следкома РТ.

Кроме того, с начала этого года по налоговым преступлениям уже удалось возместить 500 млн рублей.