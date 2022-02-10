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Происшествия
10 февраля 2022  14:31
Елена Саляхова

Следком РТ: За 10 лет по налоговым преступлениям возмещено более миллиарда рублей ущерба

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Более миллиарда рублей было возмещено по налоговым преступлениям за 10 лет. Об этом на итоговой коллегии в Следкоме сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по РТ Марсель Дулкарнаев. 

«Мы уделяем особое внимание выявлению и расследованию налоговых преступлений. Размер возмещенного ущерба с 2011 года составил беспрецедентную сумму – это свыше миллиарда рублей», – отметил Дулкарнаев. 

Число выявленных налоговых преступлений в Татарстане выросло на 11%, добавил и.о. руководителя Следкома РТ.

Кроме того, с начала этого года по налоговым преступлениям уже удалось возместить 500 млн рублей.

#следком татарстана #коллегия #ущерб
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