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Происшествия
27 октября 2022  16:33
Павел Климчак

Следком РТ: В республике увеличилась раскрываемость преступлений почти на четверть

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Во время расширенного заседания коллегии СУ СКР по РТ подвели итоги работы ведомства за 9 месяцев этого года. Всего с начала года в следком поступило более семи тысяч сообщений о преступлении, по каждому второму из них возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ведомства расследовали более 4,3 тысяч преступлений, тогда как за такой же период прошлого года было расследовано более 3,5 тысяч преступлений.

Потерпевшим по оконченным уголовным делам возместили более 30,6 миллиарда рублей имущественного ущерба, что в 25 раз больше аналогичного периода прошлого года.

Также за девять месяцев работы СК были расследованы 118 преступлений прошлых лет по 70 уголовным делам.

По итогам коллегии руководитель следственного управления Валерий Липский наградил районные подразделения и отдельных сотрудников, добившихся высоких показателей в работе. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#СУ СКР по РТ
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