Следком РТ рассказал о расследовании уголовных дел по долгостроям в Казани

В Татарстане продолжается расследование уголовных дел в отношении глав строительных компаний, которые занимались возведением казанских ЖК «Поколение», «Жардин» и «Мелодия» 39-летнего депутата совета Богородского сельского поселения Пестречинского района Марата Саттарова и 39-летнего Дмитрия Елина.

Следствие полагает, что в 2016-2017 годах Саттаров, занимая должности глав компаний ООО «ПИК+» и ООО «Финансово-инвестиционная компания „ИнвестБизнесХолдинг“», чтобы вернуть займ, который был получен от физлица, заключил липовые договоры уступки прав требований в долевом строительстве ЖК «Мелодия». В бумагах значились как жилые, так и нежилые помещения комплекса, а условия, на которых был составлен контракт, были заведомо выгодные для компании. Таким образом, он безвозмездно передал права требования на сумму свыше 34 млн рублей без фактической оплаты стоимости.

Также установлено, что в 2019-2020 годах Елин, который в тот момент был руководителем ООО «Мегаполис», нарушил законные интересы дольщиков ЖК «Жардин» и выделил себе займы в размере более 14 млн рублей. Этим он заметно ухудшил финансовое состояние компании.

Ранее следствие установило причастность Дмитрия Елина к незаконному выводу денег дольщиков на 4,2 млн рублей. Саттаров же подозревается в выводе 40 млн рублей долевых средств ЖК «Мелодия» и свыше 74 млн рублей – у дольщиков ЖК «Поколение».

Обнаружить преступную схему удалось благодаря слаженной работе сотрудников УЭБиПК МВД по РТ с коллегами из СУ СК России по РТ.