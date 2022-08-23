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Ру Тат
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Происшествия
23 августа 2022  12:21
Полина Шевчук

Следком РТ начал проверку после информации, что ребенок подхватил инфекцию в кафе

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В Татарстане начата доследственная проверка после сообщения, что ребенок заразился инфекционным заболеванием в кафе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

В СМИ и соцсетях появилась информация, что 8-летний мальчик после посещения кафе почувствовали недомогание. Они обратились в больницу, где в дальнейшем ребенку был поставлен диагноз.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснил Шептицкий.
 

#следком рт #инфекция
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