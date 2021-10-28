Следком РТ добился выплаты 96 млн руб. зарплаты более чем 1 тыс. сотрудников предприятия

Сотрудники Следственного комитета Татарстана добились погашения зарплаты перед 1348 сотрудниками одного из предприятий в республике. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии СУ СК России по Республике Татарстан по итогам работы за 9 месяцев 2021 года.

Как выяснилось, компания долгое время не платила 1348 сотрудникам зарплату. Долг составил почти 96 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.

После вмешательства следственных органов руководство компании полностью выплатило долг.