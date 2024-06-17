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Следком расследует инцидент с падением лифта с ребенком в Усадах
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести тщательную проверку по сообщениям о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в селе Усады Республики Татарстан.
Поводом стали появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о систематических проблемах с лифтами в жилом комплексе «Счастливый». 15 июня там произошел инцидент с падением лифтовой кабины, в которой находилась семья с двухлетним ребенком. К счастью, никто не пострадал благодаря сработавшей системе аварийной остановки на первом этаже.
Отмечается, что это не единичный случай проблем с лифтами в данном доме. При этом ремонт лифтового оборудования проводится некачественно, что вызывает серьезную обеспокоенность жильцов.
И.о. руководителя следственного управления СК по Татарстану Павлу Олейнику поручено организовать процессуальную проверку по данному инциденту. Он должен выяснить все обстоятельства произошедшего и доложить о результатах проверки в центральный аппарат ведомства.
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