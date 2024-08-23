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Следком расследует дело о нарушении прав многодетных семей в Татарстане
Председатель Следственного комитета РФ запросил отчет о расследовании дела о нарушении прав многодетных семей в Татарстане, сообщили в ведомстве.
По сообщениям СМИ, в Республике Татарстан выявлены серьезные нарушения прав многодетных семей. Местные власти на протяжении длительного времени не выполняют свои обязательства по предоставлению земельных участков, гарантированных законом. Более того, в случаях выделения земли, участки зачастую располагаются в районах, лишенных базовой инфраструктуры, дорог и коммуникаций.
По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.
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