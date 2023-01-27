Следком рассказал татарстанцам, по каким каналам можно связаться с ведомством

Следком РФ уделяет большое внимание с обращениями граждан. Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из них и стремятся в кратчайшие сроки дать ответ, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В ведомстве отметили, что сотрудники СК ставят на особый контроль самые сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость и обеспечить правопорядок. Главными постулатами ведомства являются неотвратимость наказания для нарушителей закона и неравнодушие к чужой беде.

Каждое обращение внимательно изучают и рассматривают, разъясняя юридические аспекты в доступном формате. В следственном управлении по Республике Татарстан существуют различные каналы связи:

Телефон для справочной информации: 8 (843) 221-74-21;

Телефон доверия: 8 (843) 221-74-14;

Круглосуточный телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8 (843) 221-74-25;

Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: (843) 238-33-59, 123;

Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8 (843) 221-74-99;

Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8 (843) 221-74-93;

Адрес: 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Большая Красная, 39;

Интернет-приемная: https://tatarstan.sledcom.ru/references;

Социальные сети: https://vk.com/club142790661.

В СК отмечают, что любой гражданин может в любое время подать обращение по вопросам возбуждения или расследования уголовных дел. Попросить провести процессуальную проверку, пожаловаться на действия или решения следователей и глав отделов СУ СК РФ, а также по другим вопросам, для решения которых необходимо вмешательство руководства управления.

Офицеры СК РФ принимают во внимание популярность соцсетей, в связи с чем пользователи могут обратиться за помощью через «ВКонтакте». Подобное взаимодействие позволяет СК эффективнее работать с населением.

В ведомстве отметили, что только за 2022 год в СК поступило 6387 обращений. Приняли 11117 граждан, из которых 435 – по вопросам невыплаты зарплат, 422 – по вопросам оказания ненадлежащей медпомощи, 31 – по вопросам участников долевого строительства.