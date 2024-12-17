Следком проверит информацию по жалобе жителей села Усады на безнадзорных собак

СК России сообщил о проведении проверки после жалобы жителей поселка Усады на безнадзорных собак. Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Жители высокогорского поселка сообщают, что на территории ЖК «Счастливый» обитают стаи собак. По словам жителей, животные ведут себя агрессивно и нередко нападают. Несмотря на неоднократные обращения, никаких действий для решения проблемы пока не предпринято.

О результатах процессуальной проверки доложат Бастрыкину.