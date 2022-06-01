Следком предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

Следственный комитет считает необходимым изменить порядок регистрации в соцсетях. Сегодня пользователи идентифицируются недостаточно тщательно для эффективной блокировки запрещенного контента, заявила зампредседателя ведомства Елена Леоненко.

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — передает ее слова РИА Новости.

Леоненко подчеркнула, что качественный мониторинг и блокировка запрещенной информации являются важными факторами.

В прошлом году Роскомнадзор представлял проект приказа, который предполагал регистрацию в соцсетях через предоставление паспортных и других личных данных. Правда потом ведомство отказалось от этой идеи, посчитав избыточным запрашивать такие данные.