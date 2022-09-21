Следком РТ добился от строительной фирмы оплаты долга по налогам в 69 млн рублей

Сотрудникам следственного комитета по РТ удалось добиться полного погашения долга перед бюджетом от генерального директора стройкомпании «Конвентстройинжиниринг». Против него было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год руководитель строительного предприятия вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 26 контрагентами. Он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. С учетом пени, общий ущерб составил более 69 млн рублей.

«В настоящее время руководство предприятия полностью погасило имевшуюся задолженность, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного преследования», – сообщил «Татар-информу» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ, Андрей Шептицкий.