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Ру Тат
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Происшествия
21 июля 2022  16:28
Елена Саляхова

Следком нашел владельца теплохода, затонувшего на Волге под Казанью

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Удалось найти владельца затонувшего теплохода на Волге под Казанью Михаила Морозова. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

Как удалось выяснить, Морозов накануне сам обратился в казанский следственный отдел СКР на транспорте. Мужчина дал показания, задерживать его не стали.

Кроме того, в ближайшее время затонувшее судно планируют поднять со дна Волги. 

Напомним, что о его пропаже заявили сотрудники Центрального следственного управления на транспорте СКР во время избрания меры пресечения организатору поездки на теплоходе Владимиру Казакову.

Теплоход затонул 10 июля на Волге вблизи Аракчино. На борту судна находились 28 человек. Нескольких человек подобрали отдыхающие на лодках, остальных спас экипаж баржи, который находился неподалеку. 

После крушения корабля были задержаны капитан судна и организатор речной поездки.

#крушение теплохода #арест
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