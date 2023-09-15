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Руc Тат
Происшествия 15 сентября 2023 12:18

Следком начал проверку после сообщения о бесчеловечном обращении с российскими пленными

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СК России организовал проверку после публикации в ряде СМИ сообщений о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителями украинских вооруженных формирований. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, в Сети были опубликованы видеоматериалы, в которых представители ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации.

Военным следственным управлением СК России организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего.

При подтверждении сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к уголовной ответственности, отметили в ведомстве.

#следственный комитет #спецоперация на Украине
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