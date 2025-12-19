news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 19 декабря 2025 09:59

Следком начал проверку после обвала потолка в казанской школе

Читайте нас в
Телеграм

СК России сообщил о проведении процессуальной проверки после сообщений в соцсетях об обрушении потолка в казанской школе. Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как указано в публикациях, в одном из образовательных учреждений в столице республики частично обрушилось потолочное покрытие, из-за чего ученику четвертого класса были причинены незначительные повреждения. Отмечается, что подобные случаи в этой школе были и ранее.

Ситуация под контролем центрального аппарата СК.

#следком #Бастрыкин Александр #Школа #проверка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025