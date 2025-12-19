Следком начал проверку после обвала потолка в казанской школе

СК России сообщил о проведении процессуальной проверки после сообщений в соцсетях об обрушении потолка в казанской школе. Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как указано в публикациях, в одном из образовательных учреждений в столице республики частично обрушилось потолочное покрытие, из-за чего ученику четвертого класса были причинены незначительные повреждения. Отмечается, что подобные случаи в этой школе были и ранее.

Ситуация под контролем центрального аппарата СК.