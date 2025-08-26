Следком начал проверку после ЧП с застрявшей в горах российской альпинисткой Наговициной

Следственный комитет РФ начал процессуальную проверку после ЧП с альпинисткой Натальей Наговициной, застрявшей в горах Киргизии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пишет РИА Новости.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату содействовать спасению российской альпинистки. По словам Петренко, ход исполнения поручения находится под личным контролем главы ведомства.

Наговицина получила травму ноги 12 августа во время спуска с пика Победы — самой высокой вершины Тянь-Шаня, расположенной на высоте около 7200 метров. Как пишет РИА Новости, в настоящее время спасательные работы приостановлены из-за крайне сложных погодных условий.