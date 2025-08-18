Следком квалифицировал как теракт попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с попыткой ВСУ осуществить атаку при помощи БПЛА на Смоленскую АЭС, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, в связи с попыткой атаки вооружённых формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа 2025 года. Силами радиоэлектронной борьбы беспилотный летательный аппарат самолетного типа был подавлен», – указано в заявлении.