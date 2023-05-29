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Следком изучает обстоятельства гибели строителя, упавшего с бетономешалки в Казани
Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели рабочего на стройке в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
36-летний рабочий погиб 26 мая на стройплощадке в Приволжском районе города. Установлено, что работник субподрядной организации занимался подачей бетона для заливки подземной парковки. Он забрался на бетономешалку, но потерял равновесие и упал, ударившись головой о металлические трубы. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны трула. Ведутся следственные действия.
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