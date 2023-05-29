Следком изучает обстоятельства гибели строителя, упавшего с бетономешалки в Казани

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели рабочего на стройке в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

36-летний рабочий погиб 26 мая на стройплощадке в Приволжском районе города. Установлено, что работник субподрядной организации занимался подачей бетона для заливки подземной парковки. Он забрался на бетономешалку, но потерял равновесие и упал, ударившись головой о металлические трубы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны трула. Ведутся следственные действия.