Следком добился, чтобы татарстанская УК выплатила 2,3 млн рублей долга рабочим

В процессе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту невыплаты зарплаты шести сотрудникам управляющей компании из Татарстана, следователи добились погашения задолженности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, руководство фирмы с марта по июль 2023 года не выплачивало заработную плату сотрудникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере более 2,3 млн рублей.

В ходе расследования задолженность полностью погашена, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела.