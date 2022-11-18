news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 ноября 2022  13:52
Павел Климчак

Следком добился, чтобы сотрудница казанского ИП получила зарплату в 300 тысяч

news_top_970_100

По версии следствия, с апреля 2020 по август 2021 года казанский бизнесмен не полностью выплачивал зарплату одной из своих сотрудниц, которая работала в кафе предпринимателя на улице Волгоградской. При этом у него были деньги, чтобы рассчитаться с работницей.

На бизнесмена возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты. После этого предприниматель выплатил весь долг по зарплате в 300 тысяч рублей перед сотрудницей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#невыплата зарплаты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100