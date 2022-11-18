Следком добился, чтобы сотрудница казанского ИП получила зарплату в 300 тысяч

По версии следствия, с апреля 2020 по август 2021 года казанский бизнесмен не полностью выплачивал зарплату одной из своих сотрудниц, которая работала в кафе предпринимателя на улице Волгоградской. При этом у него были деньги, чтобы рассчитаться с работницей.

На бизнесмена возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты. После этого предприниматель выплатил весь долг по зарплате в 300 тысяч рублей перед сотрудницей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.