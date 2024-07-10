Следком арестовал активы сбежавших из РФ миллиардеров из МВД Сатюкова и Соколова

СК России расширяет масштабы конфискации имущества у бывших сотрудников МВД, обвиняемых в беспрецедентном взяточничестве. По данным «Коммерсанта», Следственный комитет РФ продолжает арестовывать активы экс-полицейских Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова. Их заочно обвиняют в получении крупнейшей в истории российской полиции взятки – 5 миллиардов рублей.

Среди недавно арестованного имущества – квартира в элитном жилом комплексе «Нежинский ковчег» и роскошные апартаменты площадью 200 квадратных метров в «Алых парусах» на Авиационной улице, оцениваемые более чем в 50 миллионов рублей.

Следствие полагает, что с 2019-го по 2021 год обвиняемые покрывали деятельность Алексея Иванова, руководителя WEX. Оба подозреваемых покинули страну задолго до предъявления обвинений в октябре 2023 года и сейчас находятся в международном розыске.

В отдельном деле ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя подозревают в хищении более 18 миллионов рублей. По имеющимся сведениям, схема включала издание приказов о премировании сотрудников с последующим сбором этих средств проректором для передачи руководителю.