«Следи за собой, будь осторожен»: хирурги о том, как не обморозиться и не обгореть

Если одеться не по погоде, то велик риск получить обморожение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Подростки, которые ходят с голыми щиколотками, то и дело поступают с обморожениями»

В Татарстан снова пришли морозы. За предновогодние дни и пару дней нового года – с 29 декабря по 16 часов 2 января – с переоохлаждением в больницы Казани поступили 32 человека, после оказания помощи все они отпущены по домам. Обморожения получили 9 человек, один из них госпитализирован.

По словам врачей, дети получают обморожения, заигравшись на улице, чаще всего это происходит из-за невнимательности родителей. Взрослые же, как правило, получают такие травмы, будучи в алкогольном опьянении.

Хирург Детской республиканской клинической больницы, врач-комбустиолог Владимир Линьков вспомнил, когда была странная мода на подвернутые джинсы и молодежь даже в морозы ходила с голыми щиколотками, подростки то и дело поступали в ДРКБ с обморожениями открытых участков ног.

Нередко в больницу попадали и подростки, которые после ссоры с родителями сбегали зимой из дома. По словам хирурга, чаще это происходит в неблагополучных семьях. Доктор вспомнил историю, которая поразила своей жестокостью едва ли не всех жителей Татарстана – в 2021 году женщина оставила своих детей в неотапливаемом сарае. Мальчик провел ночь на морозе.

«Младший ребенок получил обморожение. У нас он провел длительное время. К счастью, все обошлось. Удалось сохранить конечности, правда, потребовались операции по пересадке кожи. Но в целом, ребенку повезло, что он остался жив», – поделился Владимир Линьков.

Владимир Линьков посоветовал одевать ребенка по погоде, многослойно, в теплое и внимательно следить за открытыми участками тела – щеки, кисти рук, уши Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Согревать плавно, ни в коем случае не растирать снегом и спиртом»

Первый признак обморожения у детей – это побледнение кожных покровов. По словам Владимира Линькова, малыши могут получить обморожения даже при трех-четырех градусах мороза, если стоит высокая влажность и есть ветер.

«Если с ребенком долго гуляют, и он без внимания лежит в коляске, у него могут щечки получить обморожение даже при не очень низкой температуре», – отметил доктор.

Врач посоветовал одевать ребенка с умом: обязательно по погоде, многослойно, в теплое. А также внимательно следить за открытыми участками тела малыша – это щеки, кисти рук, уши.

«Если вы видите, что наступило побледнение, надо в первую очередь пройти в теплое помещение. А после начать плавное согревание, ни в коем случае не растирать снегом и спиртом», – подчеркнул врач.

Сразу как только заметили побледнение или онемение открытых участков тела, пальцев рук, нужно зайти в теплое помещение и выпить горячего чаю Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Врач-хирург ожогового отделения РКБ, ассистент кафедры хирургических болезней КГМУ Айрат Ахунзянов добавил, что у взрослых также белеют отрытые участки тела: кончик носа, уши, плюс начинают неметь пальцы рук. Сразу как только это случилось, нужно зайти в теплое помещение и выпить горячего чаю, подчеркнул доктор.

А вот от народного средства: «холодно – выпей рюмочку, согреешься», станет только хуже. Ведь из-за спиртного контроль над ситуацией и адекватность ее восприятия теряются.

«Организм начинает отдавать тепло в окружающую среду. Человек вместо того, чтобы сохранять тепло, наоборот его теряет. Поэтому идея согреться алкоголем на морозе категорически медиками неприемлема», – объяснил доктор.

Есть риск получить обморожение, если в холодную погоду сбиться с пути Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Возвращался с рыбалки и сбился с пути

Айрат Ахунзянов вспомнил случай, который произошел еще в начале 2000-х. Тогда телефонов с навигацией еще не было. Мужчина возвращался со Свияги с зимней рыбалки и сбился с пути. Его подобрал случайный водитель, благо рыбак смог дойти до дороги.

«Он фактически замерзал на дороге. Его привезли в Зеленодольскую больницу. Я очень хорошо помню, что он получил обморожение коленных областей, стоп, кистей рук», – рассказал хирург.

Причем рыбак сам был медиком, работал на скорой помощи. В РКБ все раны закрыли, увы, пальцев мужчина все-таки лишился. Между тем, после всех сложностей и восстановления, мужчина вернулся к работе. Ездить сам на вызовы он уже не мог, работал на приеме заявок и направлял бригады к людям, которым требуется помощь.

Айрат Ахунзянов: «Когда праздник уже немного отпускает, люди идут, ведь возникает потребность обсудить с доктором, как быть дальше с этой бедой» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Еще один случай, который вспомнил врач, произошел не так давно – девушка поехала в гости, но оделась совсем не по погоде. Какое-то время ей пришлось пробыть на улице, она получила поверхностные обморожения пальцев рук.

Чем опасны петарды и фейерверки?

В праздники немало обращений к врачам после неосторожного использования фейерверков и петард. Такие пациенты есть ежегодно.

«1 января, как правило, никто в больницу не идет. Потому что люди находятся еще под впечатлением от праздника. Потом, когда праздник уже немного отпускает, люди идут, ведь возникает потребность обсудить с доктором в приемном отделении, как быть дальше с этой бедой», – объяснил врач-хирург ожогового отделения РКБ Айрат Ахунзянов.

Детских травм от петард, бенгальских огней и фейерверков становится меньше, этому способствуют профилактические меры Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Владимир Линьков добавил, что детских травм от петард, бенгальских огней и фейерверков становится меньше. Он уверен, что этому способствуют профилактические меры, которые ежегодно принимают в Татарстане. Однако в этот период малыши нередко получают электроожоги дома.

«Маленькие дети ползают, грызут гирлянды. Они находят либо неисправности, либо сами перегрызают провода. И поступают к нам с электроожогами пальцев, щек, губ. Это очень опасное повреждение», – рассказал комбустиолог.

Но случается, и взрослые совершают необдуманные поступки. К примеру, в ожоговом отделении РКБ был пациент, который решил прикурить сигарету рядом с искусственной елкой – она вспыхнула, мужчина получил тяжелые ожоги.

Ни в коем случае нельзя оставлять детей одних, причем в любом возрасте Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Следи за собой, будь осторожен»

По словам детского врача, во время длинных праздников, бдительность взрослых нередко притупляется. Однако ни в коем случае нельзя оставлять детей одних, причем в любом возрасте.

«Любая маленькая шалость может обернуться катастрофой, и на восстановление здоровья ребенка уйдут месяцы», – подчеркнул Владимир Линьков.

А хирург РКБ на вопрос, что он посоветует взрослым, чтобы в праздники не оказаться в их отделении, ответил словами из песни Виктора Цоя: «Следи за собой, будь осторожен».

«А также теплее одеваться, заранее продумывать маршрут и не попадать в дурацкие ситуации», – подытожил врач.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»