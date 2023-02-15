«Слаженная работа»: Мухаметшин посетил отчетное заседание Совета Спасского района

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин совершил рабочую поездку в Спасский район республики. Там он принял участие в заседании районного Совета, на котором депутаты, представители республиканских властей и администрации муниципалитета подвели итоги социально-экономического развития района за прошлый год и определили задачи на новый, 2023-й.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Спасского района Фаргад Мухаметов. В докладе он отметил, что 2022 год для аграриев выдался сложным, но, несмотря на погодные аномалии, им удалось собрать рекордный урожай. В минувшем году в районе было собрано более 177 тыс. тонн зерна. Также проведена существенная работа по вовлечению в оборот неиспользуемых земель, благодаря чему еще 663 гектара теперь находятся в обработке.

«На сегодня в районе насчитывается 3477 голов. Мы видим, что сокращение поголовья ведет к тому, что снижается производство молока и мяса. В целом в отрасли животноводства мы еще работаем плохо. Необходимо срочно усилить работу по увеличению поголовья. Также для развития личных подсобных хозяйств из бюджета республики были выделены субсидии в размере порядка 9 млн рублей на приобретение гражданами доильных аппаратов», — рассказал Мухаметов.

Растут объемы переработки сельскохозяйственной продукции. На территории района работает два цеха по холодному отжиму масла из семян подсолнечника. Продукция пользуется спросом как в районе, так и за его пределами. Работают две мукомольни, хлеб в районе выпекается из муки собственного производства.

Значительно обновился машинно-тракторный парк района, всего на закупку новой сельхозтехники потрачено около 400 млн рублей инвестиций. В ряде хозяйств построены и отремонтированы зерносклады.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В 2022 году заметно вырос поток туристов, посетивших Спасский район, их количество достигло 830 тыс. человек. Этому поспособствовала обширная культурная программа минувшего года, включавшая Всероссийский фестиваль автотуризма и фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Впервые здесь состоялось уникальное событие — показ оперы «Кара пулат» под открытым небом перед зданием Черной палаты, памятника булгарской архитектуры XIV века.

Глава района подчеркнул, что в минувшем году внимание уделялось также и социальной политике. Так, в Спасском районе осуществлен капитальный ремонт двух многоквартирных домов, завершен капремонт зданий центральной районной больницы. Было приобретено оборудование и мебель, а также установлен компьютерный томограф. В 2023 году запланирован ремонт инженерных сетей с благоустройством территории.

Помимо этого, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» проведен капитальный ремонт Болгарской средней школы №1 и учебного учреждения в селе Три Озера. В ходе реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным) выполнены работы по благоустройству улицы Ленина в Болгаре. В нынешнем году будут выполнены работы по благоустройству улицы Смирнова.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Главное событие 2022 года для всей нашей страны — это начало специальной военной операции [на Украине]. Вся страна объединилась в достижении единственной цели — победы. Конечно же, и Спасский район с первых дней оказывает всестороннюю помощь и поддержку участникам СВО, членам их семей, беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов», — поделился своим пониманием внешне- и внутреннеполитической ситуации Мухаметов.

Так, в общей сложности из района на Донбасс и в зону специальной военной операции было направлено более 20 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 8,5 млн. рублей. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием. Также они могут бесплатно посещать кинотеатр, бассейн, школы искусств и спортивные учреждения.

«Несмотря на непростые условия, в Спасском районе удалось реализовать все намеченные в 2022 году проекты и программы, внести весомый вклад в экономику республики. Хотел бы поблагодарить вас за слаженную работу. Надеюсь, в нынешнем году вы не будете снижать набранные темпы и определите новые резервы развития. В рейтинге социально-экономического развития в 2022 году Спасский район занял 40-е место, опустившись за год на две позиции. Район занимает лишь 44-е место по вводу жилья, в прошлом году введено 4,65 тыс. кв. метров. Безусловно, есть над чем работать», — подчеркнул Фарид Мухаметшин, подводя итоги заседания.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В числе задач, над которыми надо еще поработать в Спасском районе, глава татарстанского парламента назвал развитие животноводства, пополнение доходной базы районного бюджета, решение вопросов гостеприимства и благоустройства Болгара как туристического центра.

«Я заметил, что в последнее время возросло количество распавшихся семейных союзов в районе. Так, в прошлом году на 98 зарегистрированных семей пришлось 72 развода. Снизилась и численность населения в районе, в то время как в целом в республике подросла. Необходимо разобраться в причинах ситуации и улучшить качество жизни людей», — добавил Мухаметшин.



Определяя задачи на текущий год, глава района в свою очередь упомянул повышение уровня благосостояния местных жителей, обеспечение доступности и качества образования и здравоохранения, а также развитие городской среды и сохранение богатой культуры Спасского района.

В заседании Совета Спасского района также приняли участие депутаты Государственного Совета РТ Александр Чубаров и Фоат Валиев, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций района.