Славутский посетовал на отсутствие профессиональной театральной критики в Татарстане

В Татарстане не существует профессиональной театральной критики. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной итогам 231-го театрального сезона театра имени Качалова и планах на новый 232-ой сезон, заявил директор и худрук театра Александр Славутский.

«Иногда я читаю искренние отзывы простых зрителей и поражаюсь какому-то внутреннему профессионализму [их отзывов]. Все потому, что они не отрабатывают поручение „поди, отпиши“ или что еще хуже „поди, прессани“. Критика безусловно нужна, но написана она должна быть талантливо. А талантливо — значит, с добрым посылом, чтобы помочь как зрителю, так и самому театру», — уверен Славутский.

Он подчеркнул особую значимость театральной критики, однако заметил, что зачастую приглашенные на премьеры журналисты обращают внимание не на ключевые проблемы, а ищут изъяны там, где их нет.

«Странно, все про „Ревизора“ (премьера театра этого сезона — прим. Т-и) написали, но никто не задался вопросом, почему в нашей постановке Бобчинский и Добчинский — это один персонаж, в то время как у Гоголя — это отдельные герои. Никто этого не заметил», — отметил он.

На вопрос корреспондента «Татар-информа» о создании на базе театра школы театральной критики Александр Славутский ответил однозначно: «Если будут приезжать специалисты, мы с удовольствием примем их в нашем театре. Почему бы не проводить у нас семинары, лекции, занятия? Я и сам с удовольствием встречусь с нашими журналистами, пообщаюсь с ними, так сказать, офлайн», — отметил он.

Более того Славутский пригласил журналистов в рамках семинаров посетить и репетиционный процесс театра, чтобы дать возможность местным журналистам познакомиться с «внутренней кухней» театра.