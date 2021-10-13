Славутский попросил оказать помощь театрам в связи с ограничениями из-за Covid-19

Депутат Госсовета Татарстана Александр Славутский попросил оказать помощь театрам в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии Covid-19. Об этом парламентарий заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Планируется ли какая-то помощь театрам из-за ковидных ограничений? Мы сейчас теряем и будем терять с еще более серьезными ограничениями. Будет ли это как-то компенсировано театрам? Для нас это очень серьезные потери», – сказал Славутский.

Заместитель министра финансов республики Оксана Кисапова ответила, что бюджет формируется на основании принятых нормативно-правовых актов. «На текущий момент такие документы в базе республики отсутствуют, поэтому они пока не могут найти свое отражение в бюджете», – продолжила она.

Первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова добавила, что «пока речи о глобальных потерях нет». «Уровень средней заработной платы в нашей отрасли достаточно высокий. Уменьшение не предусмотрено и с учетом того, что все мы стремимся к 70-процентной заполняемости залов в тех же самых сценарных условиях, что и есть», – заметила она.

Тем не менее председатель парламентского комитета Айрат Зарипов попросил Министерство культуры прислушиваться к просьбам театров и учесть поднятый вопрос при исполнении бюджета.

«Я бы хотел, чтобы вы услышали озабоченность наших театров. Это большие коллективы, у них значительные творческие проекты. И когда будете рассматривать текущее исполнение бюджета, если такая необходимость возникнет, прошу помочь нашим театрам в это непростое время. Потому что люди не могут жить без зарплаты», – подчеркнул он.

Парламентарии рассмотрели законопроект о бюджете Татарстана на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. В бюджете республики в следующем году доходы прогнозируются в размере 294,8 млрд рублей, расходы – 305,7 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей.