«Славный боец. Погиб, защищая свободу»: история командира танка на СВО

Сражаясь в зоне специальной военной операции, Артем Нагоркин погиб на поле сражения

«Светлый, добрый человек, готовый всегда прийти на помощь»

Артем Нагоркин родился 2 апреля 1997 года в селе Большое Подберезье Кайбицкого района Татарстана. С 2003 по 2014 год учился в Большеподберезинской средней школе имени Героя Советского Союза Андрея Кошкина, затем окончил энергетический техникум. Однако для своего дальнейшего жизненного пути решил выбрать непростую профессию военного.

«Артем, выпускник нашей школы, выбрал профессию военного. У него было много планов, но судьба распорядилась иначе», — говорит директор школы Фанзиля Биктимерова.

На срочную службу Артем Нагоркин был призван в 2017 году, проходил ее в Хабаровске. После молодой человек решил подписать контракт и был направлен в Ростовскую область. Служил в звании сержанта, был командиром танка.

«Светлый, добрый человек, готовый всегда прийти на помощь. Он был очень хорошим сыном — заботливым и ответственным», — поделилась с «Кайбицкими зорями» тетя Артема Надежда Карсакова.

В числе первых в 2022 году он отправился на спецоперацию, служил в 68-м танковом полку. Капитан Вооруженных Сил РФ Дмитрий Орлов — представитель военной части, в которой служил Артем, отметил, что в батальоне он пользовался большим авторитетом у своих сослуживцев.

Сержанта Артема Нагоркина с воинскими почестями похоронили в родном селе Большое Подберезье Фото: kaibicy.ru

«Был на хорошем счету, ему доверяли и отправляли на важные задачи»

2 апреля 2022 года Артему Нагоркину исполнилось 25 лет. Через 15 дней, 17 апреля, командир танка погиб под Мариуполем. При проведении вражеской атаки его танк был подбит, и, покидая военную технику, боец был убит осколком мины.

За проявленные мужество и героизм Нагоркин награжден медалью Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть и по Указу Президента РФ Владимира Путина орденом Мужества посмертно.

«Родителям бойца глубокий поклон за воспитание. За короткий срок службы Артем стал сержантом. Был честным, добрым, ответственным, добросовестным парнем, прекрасным воином и человеком. Был на хорошем счету, ему доверяли и отправляли на важные задачи», — отмечает капитан Дмитрий Орлов.

В мае 2022 года у Артема должен был закончиться срок службы по контракту. Вместе с невестой Марией Чегалаковой молодые строили большие планы, хотели создать семью. «Мы ждали его в июне, в это время он должен был расписаться с любимой девушкой. Но не успел», — вздыхает Надежда Карсакова.

В апреле невеста Артема приехала из далекого Новочеркасска, чтобы проводить любимого в последний путь.

Молодые люди строили большие планы, хотели создать семью Фото: kaibicy.ru

«Жизнь Артема Игоревича — пример служения нашему Отечеству»

Сержанта Артема Нагоркина с воинскими почестями похоронили в родном селе Большое Подберезье. Гибель молодого бойца не оставила равнодушным никого. На площади перед мемориальным памятником участникам Великой Отечественной войны с венками и цветами собрались односельчане, учителя, школьники, юнармейцы, приехали курсанты Казанского высшего танкового командного училища и многие другие.

«17 апреля под Мариуполем героически погиб сын Кайбицкой земли. Мы искренне соболезнуем его родителям, близким. Наш земляк был командиром танка, воевал на передовой. Славный боец. Погиб, защищая свободу», — сказал глава района Альберт Рахматуллин.

Проводить военнослужащего в последний путь прибыл представитель Президента Республики Татарстан — председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы потеряли нашего товарища — командира танка 68-го танкового полка Министерства обороны РФ. Жизнь Артема Игоревича — пример служения нашему Отечеству. Его мужество и героизм, его подвиг стали примером для будущих поколений татарстанцев», — отметил он.

Полные горечи и боли слова соболезнования высказали глава поселения Оксана Емельянова, директор школы Фанзиля Биктимерова, иерей, настоятель сельского храма Владимир Миронов.

«Говорить об утрате всегда больно, но вдвойне больней, когда уходят совсем молодые, которые многого не успели сделать. Пусть в памяти людей вечно живут образы и дела ушедших раньше времени наших детей. Память сильнее смерти, она нужна, прежде всего, нам, живым», — сказала руководитель школы.

На стене школы, в которой учился Нагоркин, установили памятную доску Фото: kaibicy.ru

«У школы теперь два Героя – Кошкин и Нагоркин»

В прошлом году, спустя ровно год после гибели сержанта, на стене школы, в которой учился Нагоркин, установили памятную доску. На торжественном мероприятии выступил заместитель главы района Рамис Хаялиев. Он выразил благодарность родителям Артема, воспитавшим мужественного сына-патриота.

«Артем Нагоркин навсегда вернулся на родную землю, за свободу которой он отдал жизнь. Память об Артеме Нагоркине сохранится в сердцах будущих поколений, учащихся и земляков», — отметил он.

Директор школы Фанзиля Биктимерова сказала, что у школы теперь два Героя – Кошкин и Нагоркин. «Они — наша гордость и вечная Память!» — произнесла она.

Школа и ветеранская организация сельского поселения, актив школьного музея будут продолжать работу по сохранению героических подвигов участников боев и трудового тыла.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.