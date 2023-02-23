«Славные героические традиции»: Песошин поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

Празднование Дня защитника Отечества является данью глубокого уважения тем, кто служил на благо Отечества, несет боевую вахту или только готовится вступить в ряды российской армии и флота, а также всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь своей великой Родины. Такие слова привел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в поздравлении татарстанцам по случаю праздника.

«Хочется поздравить, прежде всего, ветеранов Великой Отечественной войны, которые в тяжелые военные годы с честью выполнили свой патриотический долг. Сегодня, проявляя мужество и героизм, их славные героические традиции продолжают военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Значительный вклад в повышение обороноспособности страны вносит и Республика Татарстан. Высокий потенциал татарстанских предприятий, входящих в военно-промышленный комплекс страны, позволяет выполнять самые сложные оборонные заказы, обеспечивая армию и флот современным вооружением и техникой.

В этот праздничный день желаю военнослужащим, их женам, отцам, матерям, детям и всем татарстанцам крепкого здоровья, успехов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне», – говорится в тексте поздравления.