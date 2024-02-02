«Славились валенками, а теперь и вами»: артисты Кукмора взяли нацпремию «Щелкунчик»

Фото: Эльвира Иванова

В администрации Кукмора состоялось чествование ансамбля танца «Идель» — лауреатов престижного хореографического конкурса, Национальной премии «Щелкунчик» в Москве.

Высокий результат ансамбля танца «Идель» — это результат целой команды: руководителей ансамбля, хореографов Линары и Тимура Шариповых, детей, их родителей, поддержка руководителей района.

Фото: Эльвира Иванова

«Кукморский район издавна славится валенками и посудой, а теперь еще и вами. На вас смотрела вся страна. Вы достойно представили себя на таком масштабном конкурсе. Но на этом нельзя останавливаться, нужно и дальше продолжать работать в этом направлении, а мы вас в этом поддержим. И, конечно, здесь огромная поддержка родителей. Я желаю, чтобы таких побед в вашей жизни было много», — обратился к коллективу ансамбля танца «Идель» глава района Сергей Димитриев.

Во II Национальной телевизионной премии «Щелкунчик» приняло участие более 3 тыс. участников из России и стран зарубежья. Ансамбль из Кукмора был дважды признан лауреатом II степени: в номинации «Народная стилизация» с татарским стилизованным танцем «Хэтирэлэр киштэсе» («Шкаф воспоминаний») и в номинации «Народный танец» с бурятским танцем «На охоту».

Фото: Эльвира Иванова

А в настоящее время танцоры заняты подготовкой к зональному этапу фестиваля «Созвездие — Йолдызлык», который состоится в начале марта.

«Готовим новые номера. Далее запланирована поездка в Астрахань на международный конкурс, который пройдет в конце апреля. А в конце мая планируем принять участие в Международном конкурсе в столице Республики Карелия — Петрозаводске», — рассказали о планах на будущее хореографы Линара и Тимур Шариповы.

Фото: Эльвира Иванова

Своими впечатлениями от участия в Национальной премии «Щелкунчик» поделились и ребята.

«Спасибо большое, что поддерживаете нас. Мы получили незабываемые эмоции. Мы впервые принимаем участие в конкурсе такого масштаба. Мы усиленно готовились к нему и добились такого результата», — сказали они.

В завершение мероприятия участники ансамбля были награждены почетными грамотами главы района и денежными призами.

Фото: Эльвира Иванова

Ансамбль танца «Идель» был основан в 2020 году. Его артисты активно выступают на городских, районных мероприятиях, а также участвуют во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. За годы работы визитной карточкой ансамбля стали танцы «Валенки», «Скоморошина», «Шкаф воспоминаний», бурятский танец «На охоту» и казахский «Лебеди».