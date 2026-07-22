Шламоотвал под Нижнекамском могут ликвидировать за счет федерального бюджета

Татарстан вошел в число претендентов на финансирование по федеральному проекту «Генеральная уборка». Республика может получить средства из федерального бюджета на ликвидацию шламонакопителя в Нижнекамском районе РТ, следует из сообщения пресс-службы Минэкологии региона.

Заседание Всероссийского штаба по ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде провел министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Претендующие на федеральную финансовую поддержку 12 регионов готовят полные пакеты документов по 18 объектам, включающие утвержденную проектно-сметную документацию и положительное заключение экологической экспертизы.

Республика Татарстан претендует на финансирование и, соответственно, ликвидацию в рамках «Генеральной уборки» находящегося в Нижнекамском районе РТ объекта негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Нижнекамского нефтехимкомбината Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

Площадь объекта составляет почти 15 гектаров, а индекс негативного воздействия на окружающую среду достигает 6,7 балла из 10. Заявка предусматривает, что в случае выделения финансирования работы начнутся уже в следующем, 2027 году.

Ранее СК «Гидрокор» по заказу исполкома Нижнекамского района разработала проект ликвидации накопленного вреда окружающей среде «на объекте негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Нижнекамского нефтехимкомбината Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР». Документ размещен на сайте муниципалитета.

Судя по всему, речь идет о том же самом объекте, который предполагается рекультивировать за счет бюджета РФ. Данный шламоотвал был построен в 1973 году и закрыт в 1982-м. Здесь было размещено более 84,2 тыс. куб. метров (около 100 тыс. тонн) отходов 2–5-го класса опасности.

Впрочем, согласно проекту работ, полигон занимает площадь около 8 гектаров, а не 15 (в том числе три озера общей площадью 2,9 гектара, заполненных нефтесодержащей жидкостью). Он находится в 3 километрах к югу от промплощадки ОАО «Нижнекамскнефтехим», в 7,5 километра к востоку от нижнекамского поселка Строителей и 5 километрах – от деревни Алань, в 9 километрах к юго-востоку от жилых районов Нижнекамска, в 3 километрах к северу от села Иштеряково, в 2 километрах к северо-западу от деревни Мортыши и в 5,4 километра к северо-востоку от деревни Клятле.

Помимо татарстанского объекта, в перечень вошли мазутное озеро в Самарской области, озеро с гудроном «Яма» в Иркутской области, нефтешламохранилище в Башкортостане, объект с нефтепродуктами в Мордовии, полигоны в Красноярском крае и Архангельской области, свалка и хранилище отработанных нефтепродуктов в Мурманской области, свалка в Ненецком автономном округе и другие объекты накопленного вреда.

Следующий отбор объектов накопленного вреда на финансирование по федеральному проекту состоится весной 2027 года, уточнили в Минэкологии РТ.