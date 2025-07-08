Slame и Ирина Салтыкова станут хедлайнерами фестиваля «Вкусная Казань»

Гастрономический фестиваль «Вкус России х Вкусная Казань» порадует гостей не только разнообразием кухни, но и насыщенной культурной программой. Ведущими артистами мероприятия станут певица Ирина Салтыкова, чей концерт пройдёт 12 июля, и популярный исполнитель Slame — он выступит днём позже, 13 июля.

Фестиваль объединит гастрономию и музыку: в программе — мастер-классы от известных шефов Евгения Цыганова (Folk-team) и Ильи Русских (BRERA), ярмарка фермерских продуктов, чайные церемонии и развлечения для всей семьи, включая детскую зону с батутами и сладкой ватой.

Татарстанские артисты Anileda, Beku и Алия также выйдут на сцену, создавая атмосферу праздника. Музыкальное сопровождение обеспечит школа Scratch DJ School.

Напомним, фестиваль соберёт 120 участников из 40 регионов России. В этом году особое внимание уделят балканской кухне, хотя грузинские, корейские и русские блюда по-прежнему остаются фаворитами публики.