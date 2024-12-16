Сладковский выступит в Петербурге на концерте-посвящении Янсонсу

В четверг, 19 декабря, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии в рамках XXIV Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» худрук и главный дирижер ГАСО РТ, народный артист России Александр Сладковский продирижирует Третьей Симфонией Густава Малера.

«Любая симфония Малера – абсолютный шедевр, masterpiece. Для меня это космос, это целая Вселенная. Третья симфония вошла в историю как одна из самых сложных и длинных его симфоний», – рассказал Сладковский.

В последний раз маэстро исполнял это сочинение год назад в Казани и Москве вместе с Госоркестром Татарстана и народной артисткой России Ольгой Бородиной. Она будет солировать и на грядущем концерте 19 декабря. Также в нем примут участие заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Хоровая коллегия и Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Организаторы фестиваля решили посвятить этот концертный вечер памяти Мариса Янсонса, выдающегося дирижера, ушедшего из жизни пять лет назад. Он был значимой фигурой как для Санкт-Петербургской филармонии, так и для Сладковского. Маэстро был лично знаком с Янсонсом и ассистировал ему. ГАСО РТ и Сладковский неоднократно посвящали свои концерты памяти великого дирижера.

«Мне посчастливилось совсем юным услышать его в Петербурге, тогда еще Ленинграде, в 1983 году в Большом зале. Он дирижировал Симфонические танцы, ему было 40 лет. И это было для меня потрясением, потому что вживую я слышал эту музыку в этом исполнении впервые», - признается Сладковский.

Фестиваль «Площадь Искусств» был основан 25 лет назад музыкантом Юрием Темиркановым, который оказал колоссальное влияние на становление Сладковского как дирижера.