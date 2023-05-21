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Сладковский посетил первый отчетный концерт школы им. Чайковского на открытом воздухе
В детской музыкальной школе № 1 им. Чайковского впервые провели отчетный концерт на открытом воздухе. В программе принял участие худрук и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский, передает пресс-служба мэрии.
Юные дарования выступили на новой для себя площадке — в летнем дворике школы, благоустроенный по поручению мэра Казани Ильсура Метшина. Идея возникла в ходе капремонта в прошлом году, позже здесь появится арт-объект «Музыкальные ноты». На пришкольной территории оборудована сцена со складным навесом, зрительная зона на 200 мест.
Дата концерта выбрана неслучайно — 90 лет назад в стенах школы состоялся первый отчетный концерт. Приглашенные музыканты и воспитанники исполнили произведение Антонио Вивальди Gloria и «Вальс из Серенады для струнного оркестра» Петра Чайковского.
Школа построена в 1905 году и является объектом культурного наследия республиканского уровня. Музыкальная школа №1 была основана в 1932 году – это старейшее подобное учебное заведение Татарстана.
Видео: телеграм-канал мэрии.
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