Сладковский посетил первый отчетный концерт школы им. Чайковского на открытом воздухе

В детской музыкальной школе № 1 им. Чайковского впервые провели отчетный концерт на открытом воздухе. В программе принял участие худрук и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский, передает пресс-служба мэрии.

Юные дарования выступили на новой для себя площадке — в летнем дворике школы, благоустроенный по поручению мэра Казани Ильсура Метшина. Идея возникла в ходе капремонта в прошлом году, позже здесь появится арт-объект «Музыкальные ноты». На пришкольной территории оборудована сцена со складным навесом, зрительная зона на 200 мест.

Дата концерта выбрана неслучайно — 90 лет назад в стенах школы состоялся первый отчетный концерт. Приглашенные музыканты и воспитанники исполнили произведение Антонио Вивальди Gloria и «Вальс из Серенады для струнного оркестра» Петра Чайковского.

Школа построена в 1905 году и является объектом культурного наследия республиканского уровня. Музыкальная школа №1 была основана в 1932 году – это старейшее подобное учебное заведение Татарстана.

Видео: телеграм-канал мэрии.