«Сладкой таблетки» Алекно хватило ненадолго: нечего противопоставить Вербову?

В трех из четырех последних матчах подопечные Владимира Алекно потерпели поражения и вылетели из топ-3 команд Суперлиги. На сегодняшний день петербуржцы идут лишь четвертыми в турнирной таблице волейбольного чемпионата. С чем подошла питерская команда к одной трети сезона - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vczenit.ru

Команда Алекно рассыпается по частям?

Всем сказкам с красивым началом когда-нибудь приходит конец. Вот и беспроигрышные серии питерского «Зенита» тоже, судя по всему, подошли к логическому завершению. В начале сезона от петербуржцев мало кто ожидал такого яркого старта. И тем не мене некоторое время назад подопечные Владимира Алекно единолично возглавляли турнирную таблицу Суперлиги.

Но в российском волейболе все настолько быстро переменчиво, что буквально через пару-тройку туров прежние фавориты снова завладели преимуществом и сместили новоявленных претендентов на чемпионство. Московское «Динамо», наконец, пробилось в топ-3 и расположилось на третьей строчке. Питерский «Зенит» потерпел поражения в трех последних матчах из четырех и опустился на четвертое место.

Череда неудач для команды Владимира Алекно началась с конца ноября после поражения от «Белогорья» (2:3). В этом матче петербуржцы вернулись в игру с 0:2 и довели матч до четырех партий, но уступили на тай-брейке. После завершения встречи наставник петербуржцев скажет, что при всем желании выиграть, у его подопечных накопилась усталость, из-за которой они и уступили сопернику. На тот момент это был всего лишь 10 тур по счету и впереди еще два аналогичных отрезка, в промежутках между которыми нет места для усталости.

Фото: vczenit.ru

«Зенитовское» дерби показало огромный разрыв между командами Вербова и Алекно

К слову об усталости, перед матчем зенитовского дерби между петербуржцами и казанцами, последние проводили третью подряд игру на выезде из-за перенесенного матча 14-го тура против «Динамо-ЛО». Команде Алексея Вербова пришлось пойти на этот шаг в первую очередь из-за территориального удобства и экономии средств. Напомним, что на территории Северной столицы базируется два клуба волейбольной Суперлиги – «Зенит» и «Динамо-ЛО». Во всех трех гостевых встречах, в том числе и над «Кузбассом», казанцы одержали уверенные победы.

В матче между двумя «Зенитами» команда из Санкт-Петербурга дома уступила коллективу из Казани (1:3). На результате матча сказалось отсутствие одного из лидеров питерского клуба – диагонального Владислава Бабкевича, пропускавшего игру из-за травмы. В результате петербуржцам пришлось перестраивать свою игру. При этом Бабкевича в этом матче достойно смог заменить Максим Бочаров, также можно отметить и Марлона Янта. Но у кубинца уже не хватило сил на последнем рубеже.

Результат очной встречи двух «Зенитов» отчетливо показал, что несмотря на внешнее сопротивление, между подопечными Владимира Алекно и командой Алексея Вербова – большая пропасть. Последние на сегодняшний день выглядят гораздо сильнее и стабильнее даже при количестве совершенных ошибок в том матче и не самом оптимальном тренировочном режиме, в котором татарстанцы оказались на момент встречи в Санкт-Петербурге.

Фото: fakelvolley.ru

Вкус «сладкой таблетки» быстро закончился

Буквально немного реабилитироваться петербуржцам удалось во встрече с «Оренбуржьем» (3:0). Наставник «Зенита» после матча назовет исход встречи «сладкой таблеткой» победы. Было бы обидно уступить сопернику с 12 строчки состав которой состоит из более молодых и менее опытных игроков. Так что команда Владимира Алекно расправилась с оппонентом в три сета. В этом матче у «зенитовцев» в состав вернулся Бабкевич, хоть и провел не так много игрового времени.

В третьем отрезке предполагая, что исход поединка предрешен Алекно даже немного позволил себе поэкспериментировать с составом выпустив на паркет молодого Матвея Уксусова, впервые дебютировавшего на взрослом уровне. Здорово, что дебют для игрока молодежки сложился удачным в плане опыта и общей победы команды.

Вкус «сладкой таблетки» был недолгим. В последнем туре «Зенит» уступил команде с 10 места «Факелу-Ямалу» (1:3). В таких случаях обычно говорят о недооценке соперника, но не в текущей ситуации сложившейся вокруг питерского «Зенита». В этом поражении на качестве игры питерской команды сказалось несколько факторов. В полной мере пока не может себя проявить из-за полученной травмы Владислав Бабкевич. Плюс череда неудачных выступлений как будто все же сказалась на настрое питерской команды. Отсюда и нервозное начало перед игрой с «Факелом», что помешало «зенитовцам» вовремя отключить голову и, как следствие, настроиться на собственный игровой ритм и реализовать свои моменты.

Однако выдохнуть питерскому «Зениту» пока не получится. С таким набором «антирекордов» петербуржцам лучше как можно быстрее перезагрузиться. Ведь ближайшую встречу им предстоит сыграть дома с одним из лидеров Суперлиги - «Локомотивом». В настоящий момент новосибирцы идут на втором месте после «зенита-Казани» с двумя поражениями в сезоне и демонстрируют неплохую стабильность.