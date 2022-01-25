Сладко и вкусно: новинка ТМ «Махеевъ» — джем «Из фейхоа»

В джемовой линейке популярного бренда появилась яркая новинка в упаковке дой-пак. Ароматный джем «Из фейхоа» плотной консистенции красивого изумрудного цвета со 100-процентным природным составом, ароматом и вкусом, напоминающим клубнику и киви. Новинка, как и все джемы ТМ «Махеевъ», имеет 100-процентный натуральный состав, изготовлена с учетом принципов бережного приготовления и любовью к потребителям — тем, кто знает: сладкое может быть полезным.

«В холодное время года спрос на джемовую продукцию растет. В России любят „бабушкино“ варенье, но сейчас потребитель все больше отдает предпочтение джемам промышленного производства с интересными вкусами и максимально натуральным составом от проверенных брендов. Рынок ежегодно прирастает на несколько процентов, а мы увеличиваем производство. В 2020-м — почти на 30%, в 2021-м купили варочное оборудование, запустили две новые линии фасовки, в ближайшие пару лет вложим в расширение джемового производства около 2–3 млн евро», — рассказал Роман Есаулов, заместитель генерального директора по производству АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ»).

В ассортименте бренда более 20 вкусовых решений: производятся джемы с классическими вкусами (клубника, малина) и регулярно вводятся новинки. По данным M'Index (2-е полугодие 2020 года), джемы потребляют больше половины россиян — 53,6%, что говорит о высокой пенетрации продукта. Один раз в неделю джем присутствует на столе 16,8% россиян, несколько раз в неделю — 17,6%. ТМ «Махеевъ» — лидер по количеству запросов в поисковиках, число которых за период 2020–2021 годы увеличилось на 20%.

«Люди любят джем — мы предлагаем новинки. Год открываем новым вкусом. По факту, джем „Из фейхоа“ — классический моновкус, но не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Фейхоа — экзотический плод с ароматом земляники, киви и ананаса. Буквально три в одном. Еще интересный факт: фейхоа — рекордсмен по содержанию йода среди растений. Больше только в морепродуктах», — пояснила Екатерина Курылева, руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов.

Запуск очередной новинки влечет за собой расширение гастрономического опыта, что всегда интересно потребителю. «Джем „Из фейхоа“ можно добавлять в выпечку, готовить на его основе домашние лимонады, подавать к мороженому. Экспериментируйте вкусно», — резюмировала Екатерина Курылева.

Справка о компании.

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2020 год составил 28,3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусное производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 39 торговыми центрами в 28 городах России.

Ежегодно компания производит более 273 тыс. тонн готовой продукции: майонеза и майонезного соуса — более 156 тыс. тонн; томатной продукции — более 51 тыс. тонн; соусов — более 3 тыс. тонн; приправ — более 8 тыс. тонн; повидла и джемов — более 16 тыс. тонн; кондитерской продукции — более 40 тыс. тонн. В продуктовый прайс входит более 300 видов продукции, которая реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 19% от общего объема продаж. Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях.

«Эссен Продакшн АГ» — лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 году ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России — 2021» в трех номинациях (кетчупы и соусы, майонез, джемы), премии «Товар Года» в двух номинациях (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), а майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Партнерский материал.